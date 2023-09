Hydrogène : deux acteurs de la mobilité lourde s'engagent dans le rétrofit

Deux entreprises françaises spécialisées dans la mobilité lourde à base de dihydrogène (H 2 ) s'associent autour du rétrofit. Le 5 septembre, le fabricant de bus à hydrogène, Safra, et le développeur de stations d'avitaillement, Hyliko, ont annoncé avoir signé un protocole d'accord dans cette optique. « Hyliko et Safra visent à se doter d'une capacité de production industrielle de quelques dizaines d'unités par an à partir de 2024 et de l'accroître jusqu'à quelques centaines de véhicules par an, en ligne avec la croissance de la demande pour ces véhicules », affirment les deux nouveaux partenaires. À noter que ces derniers sont également membres de la coalition Rétrofit H 2 , lancée par des acteurs du secteur en janvier dernier.

Pour ce faire, Hyliko s'engage à fournir des camions poids lourds roulant au gazole aux usines de Safra à Albi (Tarn). Les véhicules y seront « dédiéséliser », donc rétrofiter, pour accueillir un groupe motopropulseur hybride à hydrogène conçu par Safra. Cette rénovation doit ensuite permettre leur livraison « dans un délai de six semaines chez les transporteurs clients de l'offre Hyliko ». « En rétrofitant d'anciens véhicules diesel en véhicules zéro émission hydrogène, ces véhicules bénéficieront d'une seconde vie, prolongeant leur utilité et réduisant leur impact environnemental, tout en profitant d'une remise à neuf complète, pour un confort du transporteur et du conducteur à bord », promettent les deux entreprises.