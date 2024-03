Un centre d'essai pour faire barrage aux inondations

Avec le soutien financier de la Région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée et en partenariat avec la compagnie d'assurance Allianz France, la société danoise FloodFrame, créatrice d'un dispositif de protection contre les inondations, a inauguré, jeudi 21 mars, un centre d'essais spécialisé dans ce risque à Baziège (Haute-Garonne). Objectif : servir de lieu de ressource pour la recherche, la coopération entre acteurs publics et privés et la prévention dans ce domaine.

Ouvert aux professionnels et aux particuliers susceptibles d'être impactés, cet espace reconstitue une zone inondée, avec un chalet et une cave notamment, à taille réduite, mais à échelle humaine. Il permettra ainsi de recréer les conditions d'une inondation « en direct », avec la même vitesse rapide de montée des eaux – un phénomène difficile à observer et à mesurer sur le terrain –, de constater ses effets sur le bâti, par exemple, et de tester des solutions.

Par le biais de ce partenariat, Allianz France espère accompagner la recherche et le développement, mais aussi développer des actions de pédagogie auprès de ses assurés afin notamment de maintenir la soutenabilité du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Les inondations représentent le premier risque naturel en France. Il menace en permanence 17,1 millions d'habitants, dont 16,8 millions en métropole. Selon le réassureur CCR et Météo-France, le coût de ces événements devrait augmenter de plus de 148 millions d'euros par an en moyenne d'ici à 2050 (+ 15 %), de plus de 370 M€ si l'on tient compte de l'évolution des enjeux assurantiels (+ 38 %). « L'Occitanie est, nous le savons, un territoire particulièrement exposé, souligne Carole Delga, présidente de la Région. Ce nouveau centre (…) constituera pour les années à venir un atout précieux dans la lutte que nous menons pour limiter le risque d'inondation auquel est exposée une partie de notre population. »