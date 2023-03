Infrastructure d'hydrogène sur le port de Dunkerque : lancement d'une étude de faisabilité

À la suite de l'appel à manifestation d'intérêt (AMI) lancé en septembre 2022 par GRTgaz, 11 entreprises se sont déclarées intéressées par une infrastructure de transport d'hydrogène dans la zone industrielle et portuaire (ZIP) de Dunkerque (Nord). Parmi celles-ci, cinq le sont pour de la production d'hydrogène et six pour de la consommation, que ce soit pour des activités industrielles existantes ou nouvelles.

Le succès de cet AMI confirme « l'utilité d'une infrastructure de transport d'hydrogène sur le port », selon GRTgaz. Une étude de faisabilité en partenariat avec ArcelorMittal, Imerys ou encore H2V est donc en cours pour « la création d'une future infrastructure de transport H 2 bas carbone d'une vingtaine de kilomètres », avec à terme la possibilité d'une connexion avec la Belgique.

« Cela nous conforte dans notre approche de développer des infrastructures de transport d'hydrogène mutualisées, ouvertes à tous dans une démarche de dialogue continu avec les acteurs du marché », explique Thierry Trouvé, directeur général de GRTgaz.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie Zibac (zone industrielle bas carbone), dont a été labellisée la zone industrialo-portuaire (ZIP) de Dunkerque en janvier 2023. Une aide de 13,6 millions d'euros pour la décarbonation lui a ainsi été octroyée (programme DKarbonation). La ZIP de Dunkerque est à l'origine de 21 % des émissions industrielles françaises à elle seule, mais vise un objectif de neutralité carbone en 2050.