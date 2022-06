Vers une interdiction du plomb de chasse et de pêche en Europe

L'Union européenne se dirige vers une interdiction du plomb dans les munitions de chasse et le matériel de pêche en 2023. Le comité d'évaluation des risques de l'Agence européenne des produits chimiques (Echa) a rendu, le 31 mai, son avis sur le projet de restriction que cette dernière avait présenté, en février 2021, à la demande de la Commission européenne.

L'Agence estime qu'au moins 135 millions d'oiseaux sont exposés au risque d'empoisonnement du fait de l'ingestion de grenaille de plomb usagé. Quatorze millions de rapaces seraient également menacés du fait qu'il se nourrissent d'animaux contaminés, de même que 7 millions d'autres oiseaux par l'ingestion de matériel de pêche. Les munitions au plomb contaminent également le sol et l'eau, et exposent la santé humaine via l'ingestion du gibier chassé. « Si elle est adoptée, la restriction pourrait réduire les émissions de plomb de 72 % », projette l'Echa. Ce qui permettrait d'éviter l'empoisonnement de la faune et de réduire l'exposition de 1,1 million d'enfants ainsi que des femmes enceintes, qui constituent les segments de population les plus vulnérables. Le projet de restriction épargne, en revanche, les utilisations des munitions au plomb par les militaires et les forces de sécurité, de même que les utilisations intérieures.

Le comité d'évaluation des risques soutient le projet de restriction, mais estime trop longue la période de transition de cinq ans prévue pour la grenaille de plomb pour la chasse, cette dernière étant notamment déjà interdite dans les zones humides de l'UE. L'avis du comité d'analyse socio-économique de l'Echa est attendu d'ici à quelques jours et sera suivi d'une consultation publique. « Les avis des deux comités devraient être prêts d'ici à la fin de 2022 », prévoit l'Echa. Ils seront ensuite envoyés, début 2023, à la Commission européenne, qui devra ensuite prendre sa décision après un examen par le Conseil et le Parlement européens.