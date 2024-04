Cinq grandes fédérations de la construction s'engagent à favoriser la décarbonation du secteur

Organisé du 24 au 27 avril 2024 à Paris-Nord Villepinte, Intermat se veut le salon des solutions et des technologies durables pour la construction. L'édition 2024 a réuni les cinq principales organisations professionnelles du secteur : Evolis (organisation professionnelle consacrée aux biens d'équipements d'origine mécanique), DLR (Fédération nationale des distributeurs, loueurs et réparateurs de matériels de construction et de manutention), la FFB (Fédération française du bâtiment), la FNTP (Fédération nationale des travaux publics) et le Seimat (Syndicat des entreprises internationales des matériels et de travaux publics, mines et carrières, bâtiment et levage). À l'ouverture d'Intermat, les présidents de chacune des fédérations ont ainsi signé un manifeste dans lequel ils s'engagent à accompagner la décarbonation des équipements de construction.

« Les équipements de construction, responsables d'environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre d'un chantier, ont un rôle significatif à jouer pour réussir le challenge de la décarbonation », soulignent les fédérations, dans un communiqué commun.

Parmi leurs engagements, ces dernières souhaitent « explorer activement les alternatives aux motorisations thermiques, qu'elles soient électriques, à base de biocarburants ou d'hydrogène. » Les fédérations veulent aussi notamment « démocratiser » les dispositifs de stop/start et les dispositifs de récupération d'énergie, ainsi que promouvoir les formations à l'écoconduite. En matière d'emploi ou d'économie circulaire, elles s'engagent, en outre, à former les collaborateurs de la filière à la transition écologique, à renforcer l'offre circulaire ou encore à « mécaniser les déconstructions-reconstructions et le recyclage in situ ».