Infrastructures face aux risques climatiques : InfraClimat accompagne les collectivités

Lancée par la Fédération nationale des travaux publics (FNTP), une nouvelle plateforme numérique permet de visualiser l'impact du changement climatique sur les infrastructures, telles que les routes, les ponts et les stations d'épuration. Développé avec OnePoint, entreprise spécialisée dans la tech, cet outil, en ligne et gratuit, est baptisé InfraClimat (1) .

Cet outil cartographique a pour objectif de sensibiliser toutes les collectivités françaises, et de les inciter à investir dans la protection et l'adaptation des infrastructures. Celles-ci représentent un patrimoine estimé à plus de 2 000 milliards d'euros en France.

À l'aide de sources de données nationales et publiques, l'outil analyse l'exposition d'une infrastructure à un des cinq aléas climatiques étudiés : les submersions marines, les vagues de chaleur, les inondations et les précipitations extrêmes, la sécheresse et le retrait-gonflement des sols argileux (RGA), précise la FNTP dans un communiqué.

InfraClimat permet ainsi de disposer d'une information générale sur la nature des vulnérabilités auxquelles sont exposées les infrastructures et d'accéder à un panel de solutions existantes basées sur des cas d'usage ou des études et travaux.

Pour Alain Grizaud, président de la FNTP, « InfraClimat est une démarche de sensibilisation inédite sur le rôle central des infrastructures dans l'adaptation au changement climatique. Face à la généralisation et à l'augmentation de l'impact des aléas climatiques sur tout le territoire, nous devons accélérer dans la connaissance des vulnérabilités et la mise en œuvre de solutions opérationnelles ».