Métaux critiques : deux nouveaux projets en matière de recyclage des batteries

Dans le cadre de l'appel à projets « Recyclage, recyclabilité et réincorporation des matériaux » financé par France 2030, deux nouveaux projets viennent d'être retenus par le Gouvernement. Ils bénéficieront chacun d'une enveloppe de 30 millions d'euros pour voir le jour.

Le premier projet est porté par l'alliance Veolia-Solvay et vise la construction en 2023 d'une unité de traitement de 10 000 t/an de black mass, cette poudre issue du broyage de batteries usagées et qui contient un mélange de matériaux des cathodes et des anodes. Une seconde unité, trois fois plus importante, devrait voir le jour en 2028. Le projet va bénéficier d'un soutien pour la mise en place d'un démonstrateur hydrométallurgie traitant l'équivalent de 4 à 7 000 t de blackmass.