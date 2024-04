Véhicules Crit'air 3 : la mobilité solidaire avant la casse

Il est en effet aberrant de jeter à la casse des véhicules pas trop polluants encore utilisables, ce qui représente des millions de tonnes de déchets dont pas mal ne sont à ce jour ni réemployées (comme pièces de rechange) ni recyclées correctement. Cette loi est donc intéressante.

Mais n'aurait-il pas été également intéressant de pousser un peu plus loin en introduisant une mise à jour des motorisations thermiques (rétrofit thermique), en obligeant les constructeurs à mettre sur le marché des véhicules dont les moteurs, ligne d'échappement et électronique de gestion du fonctionnement moteur-échappement soit facilement et à moindre coût changés à neuf à période déterminée (tous les 10, 12 ou 15 ans par exemple, cela afin de bénéficier d'un parc automobile dont les émissions chimiques soient régulièrement mise en conformité avec les nouvelles normes) ?

Cela imposerait aussi de construire des véhicules dans leur ensemble plus robustes, plus aisément réparables et durables dans le temps, certes à rebours de la volonté des constructeurs. Je me souviens à ce titre de ces pubs ahurissantes du début des années 2000 qui nous incitaient à nous débarrasser notre "vieille voiture de plus de 8 ans" !

Pégase | 09 avril 2024 à 11h46