Lyon accueillera le premier immeuble français sans chauffage et sans climatisation en 2025

Une température intérieure comprise entre 26°C, en été, et 22°C, en hiver. C'est la promesse, confirmée en octobre 2022, du futur immeuble « Essentiel », que Nexity a prévu de construire d'ici 2025 à Lyon. Élaboré par un cabinet d'architecte autrichien, Baumschlager Eberle, ce concept intitulé « 2226 », sans chauffage, sans climatisation et sans ventilation mécanique sera inédit en France.

« L'enveloppe du bâtiment sera conçue pour pouvoir à la fois bien l'isoler et aussi pour stocker la chaleur ou la fraîcheur », affirme le promoteur immobilier. Elle sera composée de fenêtres en triple vitrage, d'un plancher en béton et de murs, d'une épaisseur de 76 centimètres, composés d'un isolant en fibres de bois et de briques creuses en terre cuite recouvertes de chaux. De plus, « grâce à un système de gestion intelligente de ventilation naturelle, les occupants géreront eux-mêmes l'environnement intérieur dont ils souhaitent bénéficier pour leur confort », à l'aide d'une solution domotique appliquée à l'ensemble du bâtiment.

Destiné à la fois à des logements et à une surface commerciale, l'immeuble de six étages sera situé dans le quartier de la Confluence, le centre d'affaires de Lyon. Nexity estime sa consommation énergétique moyenne à moins de deux kilowatts-heure par an et par mètre carré – en écho, entre autres, à l'installation obligatoire de radiateurs connectés à un réseau local de chaleur. L'Essentiel remplira ainsi le plus haut niveau de performance (« excellence ») du label bâtiment bas-carbone (BBCA) et l'échelon « E3C2 » de l'expérimentation « E+C- » (pour bâtiment à « énergie positive et réduction de carbone ») de l'Agence de la Transition écologique (Ademe).