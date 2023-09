Matières premières : des ONG européennes se mobilisent pour inviter à la sobriété

Ce 26 septembre, le Bureau européen de l'environnement (BEE), un réseau de 180 associations européennes, ainsi qu'une quarantaine d'autres ONG (dont l'association Négawatt, la branche allemande du WWF ou encore l'antenne européenne des Amis de la Terre) ont annoncé former la « Raw Materials Coalition », une coalition européenne autour des matières premières et des métaux critiques. L'objectif ? Engager l'Europe à réduire de 10 % sa consommation d'ici à 2030, en adoptant une industrie la plus circulaire possible.

À titre de rappel, la Commission européenne a dévoilé une proposition de règlement sur les matières premières critiques en mars 2023, après la présentation d'un premier plan d'action en la matière en septembre 2020. Cet acte législatif a été adopté par la commission parlementaire de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE), le 7 septembre dernier, entrant ainsi dans sa phase de discussion en trilogue. Le règlement propose d'accroître l'extraction domestique des matières premières (plutôt que d'en importer de l'étranger) d'au moins 10 % et d'en recycler 45 % par an (contre 15 % dans la proposition initiale).

« La mise en place de mesures de sobriété est quasiment absente du texte », regrette cependant Négawatt. Le règlement ne prévoit, en l'état, qu'une prise en compte de la sobriété dans les scénarios de référence sur lesquels s'appuient les objectifs fixés. La nouvelle coalition appelle néanmoins Bruxelles à extraire l'Europe de « l'extractivisme », en introduisant notamment des « no-go zones » interdisant l'exploitation minière dans des espaces naturels.