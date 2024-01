Métiers verts : les recrutements augmentent mais les tensions aussi

Si le taux moyen de recrutement des professionnels de l'économie verte reste au-dessus de la moyenne de la population active, la majorité des postes restent difficiles à pourvoir. Plus exactement 66 % des offres d'emploi concernées en 2022 (contre 58 % en général), d'après les chiffres (1) partagés le 12 décembre dernier par le Service des données et d'études statistiques (Sdes) du ministère de la Transition écologique.

Si les intentions d'embauche continuent de grimper (+ 17 % en 2022 par rapport à 2021, contre + 12 % tous métiers confondus), touchant près de 540 000 des 3 millions de recrutements recensés, les tensions de recrutement restent lourdes en fonction des secteurs. Les métiers du bâtiment, qui comptaient 42 % des offres « vertes » en 2022, montraient des difficultés de recrutement dans jusqu'à 85 % des cas. Idem du côté des conducteurs de transports en commun. Même dans des secteurs minoritaires, comme l'assainissement ou le traitement des déchets qui représentaient moins de 3 % des intentions d'embauche, des difficultés ont été rencontrées de 39 à 82 % des cas. « En 2022, sur les 35 métiers intégrés au périmètre de l'économie verte, 31 ont des niveaux de tension au-dessus de la moyenne (tension ou tension élevée), indique le Sdes. Les tensions sont principalement liées à une intensité d'embauche élevée et à un décalage entre les compétences requises par les employeurs et celles dont disposent les personnes en recherche d'emploi. »

Dans la majorité des cas, ce phénomène n'est pas récent. Mais cette demande croissante, surpassant parfois la quantité de main-d'œuvre nécessaire, serait nouvelle pour des métiers tels que « les jardiniers salariés, les agents qualifiés de laboratoire, les ouvriers de l'assainissement et du traitement des déchets ainsi que les professionnels de l'animation socioculturelle ». Et depuis plusieurs années, les mêmes facteurs sont mis en cause : le décalage entre compétences requises chez l'employeur et les candidats ainsi que des conditions de travail souvent contraignantes (notamment au niveau de la disponibilité géographique souhaitée).