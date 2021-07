Mobilité : 14 projets sélectionnés pour innover dans la recherche automobile

Le 5 juillet, le Comité d'orientation pour la recherche automobile et mobilité (Coram) a désigné les lauréats de son second appel à projets lancé en février dernier. Celui-ci soutient donc 14 projets d'innovation dans le secteur automobile qui cherche à rebondir face à la crise sanitaire et aux difficultés d'approvisionnement en matériaux semi-conducteurs. Aux côtés des projets de grands groupes comme Renault, Continental et Stellantis, des idées soutenues par des PME et des start-ups comme Verkor ont également réussi à convaincre le Coram. Ils seront subventionnés à hauteur de 109 millions d'euros.

Parmi les lauréats, il y a ceux qui se tournent vers l'électrification des véhicules. C'est le cas de Renault Trucs avec son projet « Elec ZE » qui vise à développer et produire des camions électriques. Ces véhicules au tonnage inférieur à 26 tonnes, seraient produits dans l'usine de Blainville/Orne, dans la Manche. Pour Silicon Mobility, une PME spécialisée dans les semi-conducteurs et les logiciels embarqués, le projet « Olea Evo » est l'occasion d'améliorer l'autonomie des batteries électriques en réduisant au maximum les pertes d'énergie dans l'onduleur et les différents moteurs du véhicule. Pour cela, Silicon Mobility compte un système embarqué qui prédit les pertes grâce à un modèle mathématique et enverra les ordres aux composantes électroniques pour réduire les pertes d'énergie.

D'autres investissent plutôt leurs efforts dans la décarbonation de la production, comme Faurecia et son projet « Decore » pour réduire l'empreinte carbone de la fabrication des habitacles en employant des matériaux végétaux ou recyclés.

Enfin, le Comité a également sélectionné des projets d'automatisation de la conduite et d'amélioration de la connectivité des véhicules.