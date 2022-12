À Montpellier, des coquilles d'huîtres se transforment en béton

Grâce à sa technologie Géocorail, la start-up Seacure a valorisé des coquilles d'huîtres collectées près de Montpellier : elle a créé un nouveau biomatériau, un béton bio-sourcé qui pourra servir dans des ouvrages de génie écologique.

Dans l'étang de Thau, près de Montpellier (Hérault), la jeune pousse marseillaise Seacure a produit une forme de béton bio-sourcé à partir de déchets coquillés. Fabriqué grâce à la technologie Géocorail, ce biomatériau est le fruit d'une expérimentation lancée en mai 2021 et achevée le 2 décembre 2022.

Les ingénieurs de Seacure se sont fournis en déchets coquillés auprès de l'usine Coved du Mourre blanc, à Mèze, par le biais du Syndicat mixte du bassin de Thau (SMBT), qui pilote l'aménagement et la gestion de l'eau de 25 communes, dont Montpellier. Ce site collecte et traite chaque année environ 8 000 tonnes de coquilles d'huîtres délaissées par la filière conchylicole de la lagune de Thau. Difficiles à recycler, ces coquilles partent généralement à la carrière de Galiberte, à Béziers, ou finissent en remblais de chemin. Afin d'ouvrir une nouvelle solution de valorisation pour ces déchets, Seacure s'est intéressée à leurs diverses formes : déchets bruts, huîtres nettoyées et calibrées ou broyats. L'entreprise marseillaise en a rempli plusieurs gabions, a enveloppé ces derniers dans de grands sacs en plastique, avant de les immerger au fond de l'étang pendant un an.

La fabrication d'un « biomatériau »

L'intérêt de l'opération réside dans une subtilité technologique : chaque gabion était « branché » électriquement à un générateur à très basse tension,, afin d'assurer une électrolyse de l'eau de mer.[comme le calcium, NDLR], explique Seacure, et qui entraînent la concrétion (ou agglomération) du sédiment à l'intérieur du gabion – en l'occurrence, les déchets coquillés.

Et les résultats sont concluants. « Le biomatériau ainsi créé peut être utilisé notamment pour la consolidation de structures immergées ou semi-immergées et offre un débouché pour la valorisation des déchets coquillés de la filière conchylicole », affirme l'entreprise. Les modules de béton d'huîtres, « cultivés » dans l'étang, devraient être réutilisés « dans le domaine du génie écologique, notamment pour fabriquer des corps morts ou des récifs artificiels ».

Financée à hauteur de 180 000 euros dans le cadre de l'appel à projets Avenir littoral de la Région Occitanie et du plan Littoral 21, l'opération a néanmoins relevé des points d'amélioration, notamment le remplacement des grands sacs en plastique par une « solution plus durable » ou encore la modification de la structure métallique des gabions pour faciliter la manutention.

Note En génie civil, les gabions désignent des sortes de casiers remplis de pierre, dont l'entourage est formé d'épais grillages de fils de fer tressés.