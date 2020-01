Nanoparticules dans l'eau : vers une technologie de détection très rapide

Détecter le type, la taille et le nombre de nanoparticules présentes dans l'eau. Telle est la promesse d'une nouvelle technologie de détection développée par Myriade Lab. Distinguée dans la catégorie e-santé au dernier Grand prix de l'innovation de la ville de Paris, cette technologie de détection de particules de taille nanométrique dans de petits échantillons recèle aussi un vrai potentiel dans le domaine de l'environnement.

Au départ du projet, la technologie mise au point à l'Institut Langevin visait à répondre à un besoin de l'expédition Tara Oceans pour répertorier rapidement des virus présents dans les échantillons d'eau de mer. Une application en écologie qui a donc naturellement ouvert les portes aux filières sanitaires sur lesquelles l'entreprise entend se développer prioritairement mais qui s'applique également au suivi des nanoparticules solides (dont les nanoplastiques).

Cette technologie, basée sur l'interférométrie, permet en effet de voir et caractériser des nanoparticules, de 10 nm à 10 µm, dans des gouttes d'eau de 5 à 10 µl sans aucune opération préalable de marquage. Ce sont en fait les mouvements de microparticules qui sont analysés avec un logiciel de tracking qui suit leur trajectoire, leur vitesse et les distances entre les particules, pour définir le type, la taille et le nombre des éléments observés. La réponse s'obtient en quelques dizaines de secondes. Myriade Lab, qui est en cours de levée de fonds, a débuté, depuis l'automne, l'assemblage de ces premiers analyseurs.