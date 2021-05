Néonicotinoïdes : la justice européenne valide définitivement les interdictions

Excellente base juridique dans la lutte contre ces produits hautement toxiques abondamment épandus dans les champs en plein vent ! Mais il faut aller plus loin et plus vite, tant l'urgence écologique et sanitaire est prégnante.

Et, surtout, que ces substances désormais interdites ne soient pas illico presto remplacées par des équivalentes ou pire en toxicité. Il parait que cela s'est déjà vu, notamment en France (qui figure dans le top 5 des pays les plus utilisateurs au monde de chimie agricole)...

Pégase | Aujourd'hui à 11h46