Adjoint de Guy Le Bras à la direction générale du Groupement des autorités responsables de transport (Gart), Alexandre Magny va lui succéder en juin prochain.

Déjà directeur général adjoint du Groupement des autorités responsables de transport (Gart) depuis 2021, Alexandre Magny a été choisi par le conseil d'administration de l'association pour en devenir son directeur général à partir du 1er juin 2024. Il succèdera ainsi à Guy Le Bras, qui fait valoir ses droits à la retraite. Il avait rejoint le Gart en 2002 en tant que directeur administratif et financier, après avoir occupé la fonction de chef de cabinet du président de la communauté d'agglomération dijonnaise. En 2010, il avait été nommé secrétaire général de ce groupement de collectivités.

Âgé de 51 ans, diplômé d'une licence de droit public et d'une maîtrise de droit des affaires, Alexandre Magny a débuté sa carrière professionnelle au sein du conseil régional de Bourgogne, en 1997, comme chargé d'études sur le contrat de plan État-Région. Au sein du Gart, qui fédère 221 autorités organisatrices de la mobilité (AOM), il aura de nombreux dossiers à défendre, comme celui du financement des futurs services express régionaux métropolitains prévus par la loi Serm, et plus généralement de la mobilité locale intermodale. Il devra aussi accompagner les collectivité concernées dans la mise en place de l'expérimentation du « titre unique » ainsi que dans la transition de leurs flottes d'autobus urbains vers une mobilité à émissions nulles prévue par l'Union européenne.