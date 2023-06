Transition écologique : les villes moyennes ont besoin d'un appui financier

Villes de France, association d'élus rassemblant les villes de 10 000 à 100 000 habitants et leurs agglomérations, vient de publier, avec ses partenaires, son premier observatoire sur les transitions écologique et numérique dans les villes moyennes. L'observatoire se présente sous la forme d'une enquête réalisée auprès de ses adhérents par le cabinet Espiela. Une quarantaine de participants ont répondu à plus de 110 questions traitant des sujets de transition écologique et numérique entre août 2022 et février 2023.

Les résultats révèlent que 58 % d'entre eux considèrent la transition écologique comme une opportunité pour les villes moyennes, mais qui nécessite un accompagnement. Ainsi, les collectivités estiment qu'elles ont besoin d'être accompagnées en priorité sur les coûts (67 %) et la gouvernance (13 %), mais aussi pour organiser les services (16 %), développer l'ingénierie (deuxième priorité pour 41 % des répondants) et la compréphension du cadre réglementaire (deuxième priorité pour 41 % des répondants).

Les partenariats public-public et public-privé sont privilégiés par les villes moyennes et 75 % des répondants ont déjà mobilisé des entreprises privées dans leurs actions dans les secteurs de l'énergie, de l'eau ou des déchets. Une manière de compenser le manque de moyens disponibles.

À noter : décliné en version interactive pour les collectivités, l'Observatoire en ligne permet de comparer son territoire à d'autres de même taille ou de la même région, selon les jeux de données, et de connaître les grandes tendances et chiffres clés dans les villes de taille moyenne.