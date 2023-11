Pêche durable : de nouvelles mesures de protection en Méditerranée

Deux ans après la présentation de sa stratégie pour 2030, la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui réunit l'Union européenne, une vingtaine d'États méditerranéens mais également de la mer Noire, a adopté, ce 10 novembre à Split en Croatie, un « nombre record » de recommandations dans le sens de la durabilité environnementale. Sur les 34 décisions votées lors de cette assemblée générale annuelle, 24 d'entre elles seront obligatoirement transposables et applicables sur le plan national.

Parmi les recommandations retenues, plusieurs mesures devront être prises pour assurer la gestion durable de la pêche de certaines espèces : la coryphène commune (Coryphaena hippurus, ou mahi-mahi), à travers un nouveau plan de gestion pluriannuelle ; le renouvèlement de celui visant l'anguille d'Europe (Anguilla anguilla), sur la base des résultats d'un programme de recherche régional ; ou encore la mise en place d'une documentation systématique des captures pour le corail rouge (Corallium rubrum) et le turbot de mer Noire (Scophthalmus maximus) pour lutter contre la pêche illicite. L'instance sur la pêche méditerranéenne de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a par ailleurs décidé de créer deux nouvelles zones à accès réglementé : l'une comprenant le récif corallien des Cabliers, dans la mer d'Alboran (séparant le Maroc de l'Espagne), l'autre dans le golfe du Lion.

Les mesures adoptées par la CGPM concernent également la décarbonation. L'organisation méditerranéenne s'est ainsi engagée à établir une feuille de route de « réduction de l'empreinte carbone et d'évaluation de l'incidence des engins de pêche sur les fonds marins » pour décarboner les activités de pêche et d'aquaculture. « L'Union européenne soutiendra la mise en œuvre des mesures et de la stratégie 2030 de la CGPM au moyen d'une subvention annuelle de 8 millions d'euros », a communiqué la Commission européenne.