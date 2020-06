La Commission lance une consultation sur l'utilisation durable des pesticides

La Commission européenne consulte le public jusqu'au 7 août 2020 sur une feuille de route portant sur l'utilisation durable des pesticides. L'exécutif européen a initié une évaluation de la directive du 21 octobre 2009, instaurant un cadre communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, et une analyse d'impact de sa révision éventuelle.

Cette directive encourage l'utilisation de la lutte intégrée contre les ravageurs et les alternatives non chimiques aux pesticides. Elle est considérée comme un outil essentiel pour atteindre les objectifs définis dans la stratégie pour la biodiversité et la stratégie de la ferme à la fourchette, présentées le 20 mai par la Commission. En particulier, l'objectif de réduire de 50 % l'utilisation des pesticides chimiques d'ici 2030. La Commission prévoit aussi d'étendre le nombre d'indicateurs de risque harmonisés, qui montrent l'évolution des risques pour la santé humaine et pour l'environnement liés à l'utilisation des produits phytosanitaires.

Un rapport de la Cour des comptes européenne, publié en février dernier, a mis en lumière les faiblesses dans la mise en œuvre de la directive et l'incapacité à atteindre son objectif global. Le 20 mai, la Commission a publié son deuxième rapport sur l'application de la directive, qui montre que moins d'un tiers des États membres avaient achevé la révision de leur plan d'action dans le délai de cinq ans qui leur était imparti.