Phase industrielle pilote de Cigéo : l'Andra publie le bilan de la concertation

L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) a publié le bilan du premier cycle de concertation sur la phase industrielle pilote et la gouvernance du projet Cigéo.

Ce dernier vise la construction d'un centre de stockage, à la limite des départements de la Meuse et de la Haute-Marne, qui pourrait accueillir environ 10 000 m3 de déchets radioactifs de haute activité et 73 000 m3 de déchets de moyenne activité à vie longue.

Menée de janvier 2021 à mars 2022, cette concertation s'est déroulée à travers des réunions publiques, une plateforme en ligne, une conférence de citoyens et des rencontres avec des parties prenantes (associations, élus, syndicats, entreprises, etc.)

Trois grandes exigences ont ainsi été mises en avant : garantir la confiance du public tout au long du projet, préciser le déroulement et les attendus de la phase industrielle pilote, poursuivre et renforcer l'information du public », pointe l'Andra. Parmi les sujets abordés dans ces grands axes : la protection des travailleurs et des riverains, la réversibilité, les options de gestions alternatives ou complémentaires, la mémoire à maintenir du centre de stockage, l'information du public, le coût du projet.

Pour mémoire, l'objectif de cette concertation était d'alimenter le plan directeur de l'exploitation de Cigéo, qui décrit par exemple l'inventaire des déchets voués à être stockés ou le calendrier de construction et d'exploitation. « Les concertations menées entre 2021 et 2022 sur la phase industrielle pilote et la gouvernance de Cigéo ne sont qu'une étape du long processus de participation en lien avec le projet Cigéo, a indiqué l'Andra. L'information et la participation du public et des parties prenantes continueront après le dépôt de la demande d'autorisation de création (DAC), pendant son instruction technique, et à chaque phase structurante du projet. »

Ce projet provoque toutefois de nombreuses contestations : en septembre dernier notamment, un collectif d'associations, de syndicats et de citoyens ont annoncé avoir déposé un recours devant le Conseil d'État contre le décret de déclaration d'utilité publique de Cigéo.