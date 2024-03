Plan eau : un an après, 14 actions réalisées et 39 en cours

Le rendez-vous était pris : près d'un an après le lancement du plan eau et à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, le Gouvernement a fait un nouveau point sur les actions lancées et réalisées. « Nous avons 14 actions sur 53 qui sont réalisés et 39 en cours », a indiqué Christophe Béchu, à l'occasion d'une visite sur un des sites industriels (1) accompagnés dans ce cadre vers une gestion plus sobre de l'eau, l'entreprise Novacarb. Ce suivi est l'une des premières mesures du Plan eau à avoir été accomplies. Douze sites avaient déjà été dévoilés en août dernier.

Le ministère a profité de ce déplacement pour rendre publique une liste élargie d'une cinquantaine de sites qui bénéficie du suivi « Plan eau ». Ils concernent les secteurs de l'agroalimentaire, de la chimie, de l'électronique, de la métallurgie-sidérurgie, de l'outillage-équipement, de la papeterie et du raffinage.

Par rapport au bilan à six mois, deux nouvelles actions sont considérées comme mises en œuvre par le ministère : l'engagement au financement à hauteur de plus de 100 M€ de projets de renaturation et de désimperméabilisation des collectivités dans le cadre du Fonds vert. En 2023, 827 dossiers ont été acceptés. La seconde est la publication, prévue en juin 2024, de l'étude explore 2 qui actualise les projections hydrologiques à partir des dernières publications du Giec.

Le chantier de l'empreinte eau est également ouvert. Les prévisions tablent pour une arrivée dans l'affichage environnemental cette année.

Le ministre est également revenu sur le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées (2) . « 700 projets sont dans les tuyaux ou effectifs, a assuré Christophe Béchu. Un chantier reste à ouvrir sur les eaux grises. » L'observatoire sur la Reut est, quant à lui, toujours attendu.