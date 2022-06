La première centrale solaire thermique sur suiveurs alimente le réseau urbain, à Pons

Il s'agit de la première centrale solaire thermique installée sur suiveurs et raccordée à un réseau de chaleur urbain de France. Située près de Pons (Charente-Maritime), le site nommé Emasol est exploité par Newheat, une société bordelaise spécialisée dans la chaleur renouvelable. Il a été mis en service en juillet 2021 et sera inauguré publiquement le 30 juin prochain. L'installation, constituée de 1 800 m2 de capteurs posés sur une surface d'un demi-hectare, affiche une puissance de 1,4 mégawatt thermique (MWth) et une capacité de stockage de 500 m3 d'eau chaude.

La centrale – première de ce type dans le département – alimente le réseau de chaleur urbain des bâtiments municipaux destinés aux quelque 4 000 habitants de la commune. « Elle complète la production de chaleur de la chaufferie locale, utilisant la biomasse et le gaz qui alimentaient jusqu'ici, seuls, le réseau de chaleur de la ville, ajoute Newheat. Sa production est désormais utilisée en priorité par rapport aux autres systèmes. » La société bordelaise estime, en outre, que sa centrale « permet d'atteindre un taux d'énergies renouvelables de plus de 95 % pour le réseau ». Plus précisément, la chaleur produite (à 90 °C ou moins) par l'installation fournit 20 % des besoins du réseau.

Le coût du projet, chiffré à 1,2 million d'euros, a été couvert pour près de la moitié par le Fonds chaleur de l'Agence de la transition écologique (Ademe). Il ne s'agit pas du seul site de ce type dans le portefeuille de la société Newheat : une centrale solaire thermique de 3,7 MWth alimente déjà une usine à papier, à Condat (Dordogne).