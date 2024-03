Les énergies renouvelables électriques ont produit 135,6 TWh en 2023

En 2023, le parc de production d'électricité renouvelable a augmenté de 5,4 gigawatts (GW), soit légèrement plus qu'en 2022 (5 GW). Il atteint 70 GW de capacités installées, indique le panorama de l'électricité renouvelable (1) publié par le Syndicat des énergies renouvelables (SER), les gestionnaires de réseau RTE et Enedis, et l'agence Ore.

Le rythme de raccordement du photovoltaïque accélère avec 3,1 GW supplémentaires en 2023, contre 2,8 GW en 2022. Le parc solaire atteint néanmoins 19 GW installés, contre un objectif PPE fixé à 20,1 GW à fin 2023. « Ce qui représente près de 1 GW d'écart par rapport à l'objectif, soit environ l'équivalent d'un semestre de retard », indique le panorama.

En revanche, l'éolien terrestre connaît un net ralentissement, avec 1,2 GW raccordés en 2023, contre 1,3 et 1,7 GW au cours des deux années précédentes. Le parc compte, fin 2023, 21,8 GW raccordés, contre un objectif PPE de 24,1GW. Soit un écart de plus de 2 GW, « ce qui correspond à près d'un an et demi de retard » au rythme actuel.

L'année 2023 a été marquée par le lancement de la construction de deux parcs éoliens offshore (2) supplémentaires à Saint-Brieuc et Fécamp qui ont permis d'installer 360 mégawatts (MW) et, à terme, 993 MW, avec des mises en service totales prévues en 2024. Avec le parc de Saint-Nazaire en service, la capacité offshore raccordée atteindra ainsi 1,4 GW, contre un objectif PPE à fin 2023 de 2,4 GW.

Les parcs hydroélectriques (avec 25,6 GW raccordés) et à partir de bioénergies électriques (avec 2,2 GW) sont relativement stables par rapport à 2022, comptant quelques dizaines de mégawatts supplémentaires.

« Le volume de production renouvelable a représenté 30,9 % de la consommation d'électricité de la France continentale au cours de l'année 2023. La production a nettement progressé, à 135,6 térawattheures (TWh) contre 110,4 TWh en 2022 ». Une hausse liée au rétablissement des stocks hydrauliques (54,8 TWh produits) et à l'ajout de nouvelles capacités éoliennes et solaires. L'éolien terrestre a « produit un volume record de 48,9 TWh », le solaire 21,6 TWh et l'éolien en mer 1,9 TWh. Les bioénergies électriques ont produit, quant à elles, 8,4 TWh.