Un projet de production d'e-carburants aéronautiques durables dans les Landes

Khimod et Elyse Energy, entreprises spécialisées dans la production d'e-carburants notamment pour l'aviation, lancent le projet pilote industriel Avebio. Le consortium fait partie des lauréats 2023 de l'appel à projet Carb Aero « Développement d'une filière de production française de carburants aéronautiques durables », dans le cadre du 4ème Programme d'Investissement d'Avenir – France 2030 lancé en 2021. Les deux sociétés bénéficient ainsi d'une aide à hauteur de 1,5 million d'euros.

L'objectif de ce projet est de « valoriser des gisements de biomasse à travers l'utilisation de molécules de carbone synthétiques et compétitives qui permettront l'émergence d'une véritable industrie des e-fuels ». Une étude, coordonnée par Elyse Energy, va ainsi être lancée pour la mise en place d'un pilote industriel à Tartas (Landes) sur le site de la société de biochimie Ryam. Cette dernière fournira du CO 2 « provenant d'une unité de production de bioéthanol de deuxième génération ». Khimod et Elyse Energy mettront ainsi en commun leurs technologies pour les deux étapes de la réaction : premièrement la conversion du CO 2 en monoxyde de carbone (CO), puis la conversion de ce dernier en hydrocarbure à l'aide de dihydrogène, aboutissant ainsi à de l'e-carburant, par exemple du kérosène.

Avebio espère ainsi prouver la faisabilité d'une filière d'e-carburants durables pour le transport aérien, et ainsi décarboner ce secteur.