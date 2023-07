Mieux maîtriser les émissions fugitives de biométhane dans les exploitations

Lancé mi-2019, le projet FELeaks s'est penché sur un sujet encore trop peu étudié : les pertes de biométhane dans les exploitations. Quatre ans plus tard, il livre ses premiers enseignements.

Le projet de recherche développement FELeaks, piloté par l'Inrae et financé par l'Ademe dans le cadre de l'appel à projets Graine, s'est attelé à la question des émissions fugitives de biogaz des unités de méthanisation. L'objectif ? Améliorer le premier modèle de quantification des émissions établi par le précédent projet TrackyLeaks, pour faciliter et fiabiliser le diagnostic à grande échelle.

Les émissions fugitives de biométhane soulèvent plusieurs points pour les unités de méthanisation. D'une part, sur le plan environnemental, si le bilan carbone de ce gaz est bon, il peut être fortement impacté par le taux de perte, d'où la nécessité de surveiller les émissions fugitives. Selon la réglementation des ICPE, le volume de méthane rejeté par les unités en injection ne peut dépasser 1 % du volume produit. Les enjeux sont également liés à la sécurité et, enfin, à l'économie, une fuite étant synonyme de perte de chiffre d'affaires. Or, aujourd'hui, la détection et la quantification de ces émissions ne sont pas encore au point.

Un exploitant peut en repérer facilement une partie, aux endroits les plus accessibles. Mais pour le reste, conseille Maxime Brissaud, président de CH 4 Process, mieux vaut éviter les détecteurs portables et autres catharomètres ou sprays dits « mille bulles », dont l'efficacité est variable, et faire appel à un professionnel. Si la quantification est difficile et peu précise, Maxime Brissaud rappelle toutefois qu'elle n'est pas nécessaire dans tous les cas, tant que la réparation est effectuée dès la détection.

La maintenance, étape sensible

Le projet FELeaks a permis d'effectuer une caractérisation des fuites à travers deux campagnes sur le terrain. La première, réalisée sur 30 sites, a déterminé que la maintenance d'une exploitation est ainsi à l'origine des trois quarts des rejets : il faut donc redoubler de vigilance avant et après celle-ci. Le reste des émissions fugitives a lieu lors de la conception et de la conduite de l'unité. Les résultats de la deuxième campagne, effectuée dans 13 sites en cogénération, montrent que 45 % des rejets sont difficilement détectables. Mais la bonne nouvelle, c'est que les trois quarts d'entre eux peuvent être corrigés facilement. Une grande disparité a également été constatée entre les sites visités avec, dans des sites récents, des fuites parfois plus importantes que prévu.

En termes de prévention, il est recommandé aux exploitants d'effectuer des autocontrôles tous les six mois, et un contrôle par un prestataire avec une caméra infrarouge refroidie une fois par an. Plusieurs points de vigilance ont été identifiés : soupape, torchère, couverture du digestat, étanchéité des gazomètres et des raccords. Les grosses fuites sont par ailleurs souvent retrouvées sur des sites avec une soupape ouverte. Celle-ci doit faire l'objet de réglages fins, autrement il y a un risque d'ouverture intempestive, et donc de fuites. Un capteur peut aussi être installé.

Le projet FELeaks a permis d'élaborer neuf fiches conseils pour les exploitants. Lors du dernier salon Expobiogaz, le Club Biogaz ATEE a en outre annoncé le lancement d'un groupe de travail sur les émissions fugitives de méthane.