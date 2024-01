Protection de la flore : quatre nouveaux plans nationaux d'actions en consultation

Quatre nouveaux projets de plans nationaux d'actions (PNA) de protection d'espèces végétales sont en consultation jusqu'au 30 janvier. Ces derniers s'inscrivent dans la nouvelle Stratégie nationale pour la biodiversité présentée en juillet 2023.

Le PNA au champ d'action le plus important concerne les espèces et écosystèmes messicoles (plantes de moisson et céréales d'hiver, comme le blé ou l'orge), de vignes et de vergers. Il prend la suite d'un précédent PNA lancé sur la période 2012 à 2017 et limité alors aux plantes messicoles. Les dix-neuf actions du nouveau PNA 2024-2033 cible 92 taxons (espèces ou groupes d'espèces) inféodés aux trois milieux cités. « Vingt de ces taxons sont menacés de disparition, à l'image de la nigelle des champs, Nigella arvensis », atteste le ministère de la Transition écologique.

Les trois autres PNA s'appliqueront à des flores particulières dans des territoires précis : les espèces et les habitats menacés dans les lacs temporaires du Centre Var (treize taxons, pour la période 2023 à 2032), les forêts de rivière (ou ripisylves) en Martinique (neuf espèces, période 2023 à 2027) ainsi que la flore des massifs serpentinicoles de Corse (sept espèces, période 2022 à 2031).

Avis favorable

Les quatre plans ont reçu chacun un avis favorable de la part de la commission « espèces et communautés biologiques » au sein du Conseil national de protection de la nature (CNPN). Celui-ci a néanmoins quelques remarques, préconisant notamment une éventuelle « réévaluation du statut de protection juridique des espèces protégées plutôt que de leur état de conservation » dans le cas des ripisylves martiniquaises.

L'avis donné au PNA consacré aux espèces de moissons, de vignes et de vergers reste le plus nuancé. Il demande au ministère de détailler le lien entre les actions prévues et les dispositions prises par d'autres plans connexes, comme le Plan de protection des pollinisateurs, mais également le périmètre exact des cultures concernées. « Il inclut désormais deux types de culture parmi les plus exposés aux produits phytosanitaires (fongicides, herbicides et parfois insecticides), souligne le CNPN. Sa pertinence réside ainsi uniquement dans les secteurs non concernés par ces traitements afin de favoriser la conservation des messicoles et des espèces associées (pollinisateurs, insectivores, granivores, etc). »