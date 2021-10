L'éolien souffre d'une mauvaise image. L'enfouissement des pales en fin de vie est souvent pointé par les détracteurs de cette énergie renouvelable. Les constructeurs ont réussi à les rendre recyclables dans leur quasi-totalité.

Selon Frédéric Petit, directeur du développement des énergies renouvelables chez Siemens Gamesa, le problème du recyclage des pales d'éoliennes est résolu. À la base, il était compliqué de séparer la résine de la fibre de verre ou de carbone qui les composaient. Aujourd'hui, une nouvelle résine, qui présente les mêmes avantages que l'ancienne, permet un recyclage. Il suffirait de tremper les pales dans un bain acide chauffé pour séparer les deux composants. IIs seraient ensuite réutilisables pour fabriquer de nouveaux produits comme des coques de bateaux.

Il s'agit à l'heure actuelle de pales exclusivement utilisées dans l'éolien marin pour des raisons techniques, écouter l'interview vidéo. Ce projet d'éoliennes recyclables n'est plus seulement un concept. Six pales ont été produites et des contrats ont d'ores et déjà été signés avec des clients comme EDFEN ou WPD. Le surcoût de production par rapport à l'ancienne résine serait amoindri par la création de valeur pour les clients puisque « cela va créer plus d'adhésion au projet auprès de la population ».

Reste les pales des 8 000 éoliennes terrestres implantées pour le territoire français qui ne sont pas recyclables. Une des solutions serait de les broyer pour fabriquer du CSR, un combustible aux faibles débouchés à l'échelle nationale.