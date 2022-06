Recyclage des plastiques : Plastics Europe plaide pour le développement de la collecte sélective

La France a produit 440 000 tonnes de plastiques recyclés en 2020, selon Plastics Europe. Ce résultat très médiocre, rapporté au 3,7 millions de tonnes de plastiques jetées, s'explique par la faiblesse de la collecte sélective, estime la fédération.

En 2020, la production française de plastiques recyclés s'est élevée à 440 000 tonnes et la consommation à 387 000 tonnes, selon les derniers chiffres présentés par Plastics Europe, mardi 21 juin. La fédération européenne des producteurs de plastique « appelle à généraliser la collecte sélective [quels que soient les types de déchets plastique] pour faire décoller le recyclage ». Actuellement, la France figure à une piètre 26e place dans le classement européen (les 27 États membres et la Norvège, le Royaume-Uni et la Suisse).

Ce qui freine, c'est le manque de déchets plastique à recycler, pas le manque de recyclage Jean-Yves Daclin, le directeur général de Plastics Europe France Ce qui freine, explique Jean-Yves Daclin, le directeur général de Plastics Europe France, c'est le manque de déchets plastique à recycler, pas le manque de recyclage. » Avec l'arrivée des projets de recyclage chimique portés par les adhérents de Plastics Europe, la tension pourrait devenir bien plus vive.

À titre de comparaison, la demande de plastiques en France s'est établie à 4,9 millions de tonnes (Mt) en 2021, marquant un retour au niveau d'avant la crise sanitaire. L'emballage (avec 43,3 % de la demande), le BTP (22,3 %) et l'automobile (8,3 %) restent les trois principaux secteurs consommateurs.

Des pertes entre la collecte et le recyclage effectif

Au total, quelque 3,7 Mt de plastiques ont fini à la poubelle en 2020 : 44 % ont été incinérés, 31 % enfouis et 25 % collectés en vue d'être recyclés. À ce stade, explique la fédération professionnelle, l'essentiel se joue selon le type de collecte. La collecte séparée constitue la seule méthode convenable pour capter les déchets plastique ménagers. Elle permet d'orienter plus de 80 % du flux ainsi collecté vers une installation de recyclage.

Sur les 2,6 Mt de déchets plastique ménagers, seulement 1 Mt font l'objet d'une collecte spéciale via le bac jaune (pour les emballages), les déchèteries et les éco-organismes. En l'occurrence, la grande majorité des 450 000 tonnes de déchets plastique envoyées en recyclage proviennent du bac jaune. À l'inverse, la collecte en déchèteries (environ 360 000 tonnes), bien que considérée comme une collecte séparée, n'est quasiment pas recyclée. S'agissant des déchets plastique industriels et commerciaux (1,1 Mt), le constat est identique : la clé du recyclage se trouve dans la collecte séparée.

Développer la collecte est d'autant plus important que les 929 000 tonnes destinées au recyclage n'ont pas forcément été recyclées. Environ 240 000 tonnes ont été exportées (sans qu'on sache exactement ce que ces déchets deviennent). Quant aux 690 000 tonnes envoyées dans les usines de recyclage, elles ont permis de produire 440 000 tonnes de résine recyclée.

L'écart de 250 000 tonnes (soit 36 % du volume en entrée) représente les pertes de production, dues, notamment, à la présence d'indésirables dans la matière entrante. Et Plastics Europe d'alerter sur l'importance de ces indésirables en termes de comptabilité des matières recyclées : l'ancienne méthode de calcul européenne tenait compte des matières en entrée de processus (les indésirables venaient donc gonfler les chiffres), alors que la nouvelle ne comptabilise que ce qui entre effectivement dans l'extrudeuse (c'est-à-dire une fois les indésirables mis de côté). À l'échelle européenne, la réforme fait ainsi chuter le taux de recyclage des emballages plastique de 46 à 32 %, explique Plastics Europe.

Améliorer la qualité des plastiques recyclés

Les chiffres de Plastics Europe mettent aussi en lumière les très importantes disparités selon les secteurs, aussi bien en termes de taux de recyclage que de taux d'incorporation de résine régénérée.

Du côté de la collecte, l'agriculture, avec 51 % des plastiques collectés en vue d'être recyclés, les déchets électriques et électroniques (37 %) et l'automobile (35 %) sont en tête. Les emballages ménagers et commerciaux, de loin le premier gisement, restent au pied du podium, avec une collecte pour recyclage de 27 %. À l'inverse, le bâtiment (18 %), et surtout les équipements de la maison, de sport et de loisir, et les autres déchets, ne sont quasiment pas collectés séparément (4 à 5 %). Plastics Europe voit dans ces écarts l'impact positif des filières de responsabilité élargie du producteur (REP) sur le développement des collectes sélectives.

Du côté des consommateurs, les acteurs français ont consommé 387 000 tonnes de plastiques recyclés, soit 7,8 % de la consommation totale de plastiques. Le bâtiment en absorbe 167 000 tonnes, l'emballage 123 000 tonnes et l'agriculture 35 000 tonnes. Mais, lorsqu'on se penche sur les taux d'incorporation, ce classement est chamboulé : l'agriculture prend la tête (avec un taux de 22 %), suivie du bâtiment (14 %) et de l'emballage avec 6 %.

Ces taux d'incorporation élevés dans l'agriculture et le bâtiment sont historiques et s'expliquent par leur plus grande tolérance vis-à-vis de certaines performances dégradées des plastiques recyclés par rapport aux résines vierges, rappelle Jean-Yves Daclin. « Pour les autres secteurs, on a une marge de progression phénoménale si on développe la qualité des plastiques recyclés », estime ce dernier.