Réemploi dans le bâtiment : près de 6 professionnels sur 10 l'ont déjà expérimenté

Quelles sont les attentes en matière de réemploi et d'économie circulaire de la part des professionnels depuis l'entrée en vigueur de la loi Agec et de la RE 2020 ? Tel est l'objet de l'enquête menée par Cycle up auprès de 200 professionnels de la construction, de l'architecture et de l'immobilier.

Il en ressort, premièrement, que 57 % des professionnels interrogés ont déjà expérimenté le réemploi (52 % en excluant les acteurs du réemploi) ; et que 33 % l'envisagent, tandis que 11 % n'ont jamais réfléchi au sujet. Leur motivation principale à le pratiquer est de répondre aux enjeux écologiques et de réduire l'empreinte carbone du secteur (84 %), suivi de la réduction du gaspillage (78 %) et du volume de déchets (56 %) et, enfin, de réaliser des économies (34 %).

Afin de faciliter le réemploi, les répondants plébiscitent à part égale (73 %) des assurances et garanties pour les produits, et une offre de matériaux reconditionnés et vérifiés pour éviter tout aléa. Ils sont 42 % à souhaiter un avantage prix significatif et 39 % des solutions de livraison sur chantier.

Quelque 38 % considérent « que leurs clients sont ouverts à l'utilisation de certains matériaux issus du réemploi », et 33 % que ces derniers sont en demande de solutions plus « écologiques ». Un quart des répondants estime que leurs clients ne sont pas encore convaincus, mais pourraient changer d'avis. Seule une faible proportion de clients ne souhaite que du neuf.

L'étude de Cycle up a également permis de montrer que « 58 % des répondants n'ont confiance dans les matériaux de réemploi que s'ils disposent de garanties offertes par les vendeurs » et, pour 40 % d'entre eux, que si les matériaux sont reconditionnés par des spécialistes. Enfin, 53 % des professionnels acceptent d'acheter des matériaux de réemploi au même prix que du neuf à qualité égale.