Déplacement à vélo : le ministère de l'Intérieur doit dissiper les malentendus

« Le Conseil d'État a donné un délai de 24 h au ministère de l'Intérieur pour proposer des modalités de communication pour dissiper la confusion sur l'autorisation de se déplacer à vélo », a indiqué Antoine Braci, l'avocat de la Fédération française des usagers de la bicyclette (Fub) à l'issue de l'audience devant le Conseil d'État, mercredi 29 avril. La Fub a en effet déposé un référé-liberté la semaine dernière. La fédération déplore que les malentendus soient entretenus, notamment par des communiqués et des tweets du ministère de l'Intérieur, du ministère des Sports et de certains préfets, qui vont plus loin que les mesures fixées par décrets pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Elle rapporte également des témoignages de cyclistes ayant été verbalisés malgré un motif légitime de déplacement.

« Nous sommes pour l'instant dans un mode de règlement à l'amiable, précise Antoine Braci. Si nous n'acceptons pas les modalités de communication proposées, le Conseil d'État prendra ensuite une décision dans les 48 h ». Pour l'instant, le ministère de l'Intérieur n'a pas encore donné de suite, et l'affaire aurait été mise en délibérée.

En revanche, pour les autres demandes de la Fub, dont l'annulation des verbalisations des amendes injustifiées, le Conseil d'État n'a pas répondu. « Les cyclistes devront les contester de manière individuelle sur le site de l'agence nationale de traitement automatisé des infractions. Ils pourront éventuellement se servir de la communication du ministère de l'Intérieur », pointe l'avocat de la Fub.

De la même manière, la proposition d'inciter les préfets à rouvrir des pistes cyclables, fermées sans nécessité stricte, et de proposer des aménagements cyclables temporaires, n'a pas été retenue.

Du côté du Gouvernement, le vélo semble être perçu comme une possibilité pour permettre les déplacements de proximité dans un contexte d'épidémie de Covid-19. Il a annoncé un plan de 20 millions d'euros pour faciliter cette pratique.