Remaniement : Bérangère Couillard est remplacée par Sarah El Haïry

La nouvelle équipe du gouvernement d'Élisabeth Borne, maintenue au poste de Première ministre, a été dévoilée après plusieurs jours d'incertitudes.

Aurélien Rousseau, ex-directeur du cabinet d'Élisabeth Borne, remplace François Braun au ministère de la Santé et de la Prévention. Il était directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de 2018 à 2021.

Bérangère Couillard quitte son secrétariat d'État à la Transition écologique. Elle devient ministre déléguée chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances auprès de la Première ministre. Elle est remplacée par Sarah El Haïry, députée Modem de Loire-Atlantique.

Quant à Patrice Vergriete, maire de Dunkerque depuis 2014, il devient ministre délégué chargé du Logement, rattaché au ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, qui reste entre les mains de Chistophe Béchu. Le maire de Dunkerque est également président de France Ville durable depuis 2020, ainsi que président du conseil d'administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afit France) depuis janvier dernier.

Une nouvelle secrétaire d'État rattachée au ministère de la Transition écologique fait son arrivée. Sabrina Agresti-Roubache, auparavant députée (Renaissance) des Bouches-du-Rhône depuis 2022, sera chargée de la Ville.

Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales et de la Ruralité, et Clément Beaune aux Transports, restent en poste.

Le président de la République réunira le Conseil des ministres, avec l'ensemble des membres du Gouvernement, le vendredi 21 juillet 2023, à 10 heures.