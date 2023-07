Rendre les réseaux d'eau intelligents (3/5) : l'IA au service de la supervision

Les services d'eau se tournent de plus en plus vers l'intelligence artificielle (IA) pour optimiser la gestion de leurs réseaux et anticiper les problèmes. C'est le choix de la régie Eau de Valence pour ses stations de pompage.

Dans la Drôme (26), la régie Eau de Valence s'est dotée d'une intelligence artificielle (IA) afin d'optimiser le fonctionnement de ses aires de pompage en fonction des heures creuses ou pleines et, de cette façon, réaliser des économies d'énergie. « Le pompage était déjà plus ou moins optimisé selon les heures grâce à un système d'automatisme, mais il n'était pas adapté aux besoins journaliers et ne permettait pas de les anticiper », explique Rémi Paulin, responsable production, maintenance et informatique industrielle. Eau de Valence a donc fait le pari de l'IA et en ressort satisfaite : les gains financiers depuis qu'elle l'utilise sont d'environ 1 500 euros par semaine. « Le gain n'aurait pas été aussi conséquent sans l'explosion des factures d'énergie », nuance toutefois Rémi Paulin, qui parle plutôt d'économies que de véritables gains. La régie a également calculé la nouvelle empreinte carbone du fonctionnement en heures creuses. Résultat ? - 136 kg de CO 2 par semaine.

Le réseau a son jumeau numérique

Un jumeau numérique a été modélisé afin de définir et d'anticiper les besoins en eau dans le temps de chaque secteur. L'IA est connectée via ADSL aux capteurs – le réseau est « assez bien évolué » sur ce point, selon Rémi Paulin. Elle enregistre les données transmises, sécurisées par un VPN, et peut ensuite les analyser pour définir les besoins de pompage. Le tout est « corrélé avec des données externes (pluviométrie, température) qui ont de grandes conséquences » sur le réseau d'eau potable.

En cas d'anomalies, par exemple au démarrage des pompes, l'IA stoppe sa supervision et le système retourne au fonctionnement classique, en automatisme. Le même principe s'applique quand la communication entre l'automate et l'IA se perd, au bout de trois minutes. L'IA peut aussi détecter des dysfonctionnements et enclencher une alarme, si elle repère une anomalie au niveau de la consommation d'eau, de la consommation électrique sur une pompe, du débit, des niveaux, etc.

Ce nouvel outil s'inscrit également dans une optique d'amélioration de la qualité de l'eau : l'idée consiste en un renouvellement plus fréquent dans le réservoir, où l'eau stagne moins longtemps, « tout en gardant une autonomie suffisante de plusieurs heures a minima en cas de rupture de conduite, avec le déclenchement de systèmes de secours d'interconnexion ».

Le déploiement de l'IA est progressif et s'opère pour le moment exclusivement en milieu urbain, là où la consommation est la plus importante, l'intérêt étant minime en milieu rural. Le premier groupe usine de pompage-réservoir a été rendu opérationnel en novembre dernier, en une semaine, avec seulement quelques modifications réalisées sur les télégestions connectées aux capteurs déjà en place. Depuis, au rythme d'un par mois, ce sont sept groupes qui ont été équipés d'un pilotage par l'IA, sachant que cette dernière nécessite une courte phase d'apprentissage avant d'être opérationnelle. À terme, Eau de Valence compte se doter de vannes d'interconnexion afin d'assurer la coordination entre groupes.