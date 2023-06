Restauration de la nature : le Conseil de l'UE soutient l'adoption d'un règlement

Si les parlementaires des partis conservateurs et d’extrême droite si hostiles à la conservation et restauration de la nature, ainsi que toutes celles et ceux des autres formations politiques qui seraient tentés par ce choix morbide, se rendaient compte qu'ils sont eux-mêmes faits d'une biodiversité constituée de dizaines de milliards de cellules humaines et non humaines (microbiote) qui collaborent "intelligemment" entre elles, peut-être feraient-ils enfin preuve de respect et de gratitude envers ce que nous offre cette nature. Ces élus européens seraient également bien avisés de se souvenir que lorsque certaines cellules commencent à déjanter, à proliférer et à fonctionner contre toutes les autres, on appelle cela un cancer.

Gageons donc, avec une bonne dose de foi en l'intelligence humaine et sa raison, que le Parlement européen se rangera avec sagesse et responsabilité du côté de la protection de la nature, notre assurance-vis sur Terre, et non du côté des tumeurs et autres métastases malignes qui obèrent notre avenir de citoyens européens.

Pégase | Aujourd'hui à 10h17