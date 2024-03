Piles et accumulateurs : la collecte de Corepile rebondit en 2023

En 2023, Corepile a collecté 9 881 tonnes de piles et batteries portables. L'éco-organisme agréé pour la filière de responsabilité élargie des producteurs (REP) des piles et accumulateurs portables (aux côtés de Screlec) affiche une collecte en hausse de 7,9 % par rapport à l'année précédente (9 155 tonnes collectées). Ce résultat marque un rebond vers les niveaux atteints en 2020 et en 2021 (10 015 tonnes et 10 044 tonnes). Son taux de collecte dépasse 50 % du gisement, pour un objectif réglementaire européen fixé à 45 %, puis à 63 % en 2027 et 73 % en 2030.

Corepile, qui fête cette année ses 25 ans, explique avoir récupéré 180 000 tonnes de piles et batteries depuis sa création, avec un taux de recyclage moyen de 82 %.

159 tonnes de batteries de vélos

En 2023, l'éco-organisme a aussi collecté 159 tonnes de batteries de mobilité électrique. Cette collecte, mise en place dans le cadre d'un accord passé avec l'Union Sport et Cycle afin d'anticiper l'obligation européenne de collecte, progresse de 41,3 % par rapport à 2022 (112,5 tonnes). Les mises en marché et le gisement historique sont chacun évalués à quelques milliers de tonnes.

Enfin, le nombre d'adhérents s'établit à 5 500, en progression de 56 % sur un an (3 525 en 2021). Cette hausse, qui intervient après un triplement l'année précédente, s'explique par la mise en conformité des places de marché et de leurs vendeurs tiers.