Bâtiments tertiaires : le challenge Cube Flex a permis au moins 20 % d'économies d'énergie

La première saison du challenge Cube Flex, lancé par Réseau de transport d'électricité (RTE), Action for Market Transformation - A4MT et l'Institut français pour la performance du bâtiment (Ifpeb), a mobilisé plus de 60 bâtiments tertiaires, entre le 1er janvier et le 30 avril 2023. L'objectif était de trouver des solutions pour économiser l'énergie durant les tranches horaires critiques et déployer des plans lors des journées de simulation Ecowatt rouge. Les résultats du concours ont été dévoilés le 22 juin. Les participants ont réussi à réduire leur consommation électrique « d'au moins 20 %, pendant les heures d'alertes EcoWatt cet hiver, certains allant bien au-delà, se félicitent les partenaires du challenge. Ce pilotage de la consommation du tertiaire est également amené à se développer toute l'année, y compris l'été, même si le risque de tension sur le système électrique est moindre ».

Sur les 61 participants, dix gagnants ont aussi été sélectionnés : La Poste Immobilier (podium Bâtiments logistiques) ; Icade et Technip Energies (podium Bâtiments à occupation récente) ; Carrefour Property/Carmila (podium Services et commerces) ; Grenoble INP (podium Bâtiments d'enseignement) ; Technip Energies (podium Bureaux < 10 000 m²) ; RTE (podium Bureaux entre 10 000 m² et 30 000 m²) ; Icade et Technip Energies suivis des 2e et 3e La Poste immo et Orange (podium Bureaux > 30 000 m²) ; université de Bordeaux (mention Ecowatt rouge Bâtiment d'enseignement) ; RTE (mention Ecowatt rouge Bureaux) et Klepierre (mention Ecowatt rouge Services et commerces).

Les inscriptions sont déjà ouvertes pour participer à la seconde saison du challenge Cube Flex. Le concours débutera début novembre et aura pour objectif de généraliser les enseignements de la saison 1 et de trouver des solutions de valorisation financière à la flexibilité électrique. « Pour la seconde saison du concours (…), nous demanderons à un plus grand nombre de bâtiments d'organiser ponctuellement la baisse de leur consommation électrique, y compris en dehors des alertes EcoWatt, ou de la décaler lorsque l'électricité bas carbone est la plus abondante », explique Xavier Piechaczyk, président du directoire de RTE.