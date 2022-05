Saur acquiert la société américaine de purification d'eau Aqua-Chem

Après avoir reçu l'autorisation des autorités de la concurrence, le groupe Saur a acquis la société américaine Aqua-Chem. Celle-ci est spécialisée dans la purification de l'eau avec des technologies comme l'osmose inverse, des distillateurs à compression de vapeur, la génération de vapeur pure ou des solutions de prétraitement. Elle vise principalement de marché nord-américain où elle réalise 70 % de ses revenus.

Avec ce rachat, Saur continue son développement dans l'eau industrielle : ces dernières années, le groupe a notamment acquis Unidro et d'Econvert, Nijhuis Industries et Mobile Water Services (MWS) et créé une nouvelle division industrie, Nijhuis Saur Industries (NSI). Aqua-Chem a désormais intégré cette dernière et devient la plateforme nord-américaine de Saur pour l'eau industrielle.