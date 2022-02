Saur se positionne sur le marché de la valorisation et acquiert Byosis

Nijhuis Saur Industries a annoncé l'acquisition du groupe Byosis, spécialisé dans la fourniture de systèmes de récupération de l'ammoniac, d'unités de pasteurisation et de laveurs de gaz. « L'azote est une ressource cruciale comme produit chimique de base et comme engrais pour la production de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux, a souligné Menno M. Holterman, directeur général et président de Nijhuis Saur Industries. Avec l'acquisition de Byosis, Nijhuis Saur Industries enrichit une nouvelle fois son portefeuille d'activités, pour accompagner la transition écologique des industriels de l'agriculture et de l'agroalimentaire et réduire les émissions d'ammoniac des élevages industrialisés. »

Le groupe Saur avait déjà renforcé ses capacités de traitement des eaux industrielles, avec l'acquisition de Unidro et d'Econvert, puis de Nijhuis Industries, en 2020. Ces entreprises ont ensuite fusionné au sein de Nijhuis Saur Industries.

« Avec l'approche unique de Nijhuis Saur Industries "Customer for Life" et nos activités conjointes de R&D, nous avons pour ambition de répondre à la demande croissante de solutions "plug-and-play" dans différents domaines et d'étendre notre position de leader mondial dans la valorisation des ressources », a indiqué Jan van den Broek, directeur général de Byosis.

Le groupe Saur a également créer une nouvelle direction pour les services aux régies.