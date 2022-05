Séché Environnement rachète les activités de Veolia dans le traitement des eaux industrielles

Cette opération devrait constituer le dernier volet des mesures anti-monopole mises en œuvre par Veolia dans le cadre de son rapprochement avec Suez. Le groupe annonce avoir conclu un accord de cession avec Séché Environnement de ses activités françaises dans les services de traitement des eaux industrielles. Un moyen pour l'acheteur, spécialisé dans le traitement des déchets complexes ou dangereux, de la dépollution et de la décarbonation, notamment via la création de boucles d'économie circulaire, de développer son expertise dans le cycle de l'eau industrielle. Les actifs en question concernent, en effet, l'ensemble des métiers de cette filière : le traitement d'effluents, la fourniture d'eaux de process, le facility management et les opérations de maintenance.

Financé sur la trésorerie disponible de Séché Environnement, le montant de la vente s'élève à quelque 40 millions d'euros pour un chiffre d'affaires annuel d'environ 60 millions. « L'opération sera réalisée dans le respect des engagements sociaux pris par Veolia, précisent les deux contractants. Notamment la garantie d'emploi et le maintien des avantages sociaux pour une durée de quatre ans. » Elle reste toutefois soumise à la réalisation des consultations des instances représentatives du personnel de Veolia, ainsi qu'à l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires. Coté sur l'Eurolist d'Euronext (compartiment B), Séché Environnement compte près de 5 000 salariés, dont 2 300 en France. Le groupe a réalisé 736 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, dont 28 % à l'international. Le montant total des cessions en cours de Veolia s'élève à environ 920 millions.