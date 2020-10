Le collectif Stop Exclusion énergétique délivre ses Trophées

Le 30 septembre, en présence de la ministre du Logement Emmanuelle Wargon, le collectif Stop Exclusion énergétique a sélectionné six grands lauréats à ses Trophées qui récompensent les initiatives pour lutter contre la précarité énergétique.

Inquiet des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 aggravant la situation des familles en précarité énergétique, le collectif Stop Exclusion énergétique a lancé les « Trophées d'innovations et solutions 2020 » pour « accélérer l'action à chaque niveau de territoire ». Pendant trois mois, 90 experts, regroupés en huit comités régionaux, ont identifié les « meilleures solutions » parmi des associations, des territoires, des entreprises, des agences et des universités. Les solutions innovantes demandées portent sur sept thématiques : l'amélioration du logement ; la qualité de l'air ; les outils numériques de mesure et le pilotage ; l'identification et l'accompagnement des précaires ; l'ingénierie financière et l'accompagnement ; la mobilité des précaires ; la modification des comportements.

Les six lauréats sont, par catégorie :

- « Identification et accompagnement » : la Dreal Grand Est,

- « Technologies et numérique » : Histologe en Nouvelle Aquitaine,

- « Compétences et formation » : Chaire Hope de Grenoble,

- « Financement » : Mairie de Montfermeil et de Sceaux (Métropole du Grand Paris),

- « Opérateurs directs » : Secours Catholique et réseau Eco-habitat (Région Haut de France et Pays de la Loire),

- « Dispositif territorial » : Métropole européenne de Lille.

Deux « coups de cœur » ont aussi été attribués au Cerema (France entière) et à Ch'tite Maisons Solidaires.

Note Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement