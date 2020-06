Le collectif Stop Exclusion énergétique lance ses Trophées pour lutter contre la précarité énergétique

Inquiet des conséquences de la crise sanitaire de la Covid-19 aggravant la situation des familles en précarité énergétique, le collectif Stop Exclusion énergétique lance ses « Trophées d'innovations et solutions 2020 » pour « accélérer l'action à chaque niveau de territoire ». Ce collectif réunit 60 organisations de la solidarité, des territoires, de l'écologie et de l'économie, engagées dans la lutte contre la précarité énergétique et qui œuvrent à l'élaboration de solutions. « Rénovation de l'habitat, économies d'énergie, réduction des émissions de carbone, amélioration de la qualité de l'air intérieur... Ces défis auxquels il est urgent de répondre sont autant d'opportunités sociales, économiques, sanitaires et environnementales que nous devons saisir collectivement pour refonder notre modèle de société. C'est pour y contribuer et fédérer les meilleures initiatives sur tout le territoire que nous lançons aujourd'hui les Trophées des Innovations et Solutions contre l'exclusion énergétique et sanitaire », explique Gilles Berhault, fondateur du collectif Stop Exclusion énergétique.

Les associations et les structures de l'Économie sociale et solidaire (ESS), les entreprises petites ou grandes, ou les collectivités territoriales qui ont développé une solution innovante et qui sont en mesure de faire la démonstration de son efficacité opérationnelle, peuvent candidater en ligne. Les solutions innovantes porteront sur sept thématiques : l'amélioration du logement ; la qualité de l'air ; les outils numériques de mesure et le pilotage ; l'identification et l'accompagnement des précaires ; l'ingénierie financière et l'accompagnement ; la mobilité des précaires ; la modification des comportements.

Pour recenser les projets qui seront accompagnés, des comités territoriaux ont été constitués. Ils concernent la Métropole européenne de Lille, la Métropole du Grand Paris, le département de la Gironde ainsi que les villes de Grenoble, Lyon, Marseille, Nantes et Strasbourg. Les comités des territoires se réuniront, d'ici au 14 juillet, pour identifier les meilleures candidatures. « Chaque comité territorial a pour objectif d'identifier sur son territoire les dix meilleures innovations et solutions puis, après auditions, les trois qui iront concourir en finale à Paris », précise le collectif.Cette finale aura lieu le 30 septembre prochain au ministère de la Transition écologique à l'Hôtel de Roquelaure à Paris, avec un jury national co-présidé par la secrétaire d'État Emmanuelle Wargon. Les lauréats seront annoncés le 1er octobre.

Hausse des impayés des factures des ménages précaires

Alors que la trêve hivernale a été prolongée jusqu'au 10 juillet suite à la Covid-19, le médiateur national de l'énergie a fait part, le 3 juin, de son inquiétude « des difficultés que vont rencontrer les personnes en situation de précarité énergétique pour payer leurs factures d'énergie ». Olivier Challan-Belval a annoncé une hausse de 17 % des interventions pour impayés des factures d'électricité et de gaz naturel en 2019 par rapport à 2018, « alors que la crise sanitaire n'avait pas encore frappé les ménages français ». « La hausse des interventions pour impayés en 2019 doit être un signal à prendre très au sérieux, aussi bien pour les acteurs du secteur que pour les pouvoirs publics », alerte le médiateur. En complément de la lutte contre les passoires énergétiques, il préconise la nomination systématique d'un correspondant solidarité-précarité chez les fournisseurs d'énergie, la mise en place d'un fournisseur de dernier recours, et la simplification du Fonds de solidarité pour le logement (FSL).