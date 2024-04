Solaire : les fabricants européens engagent Bruxelles à soutenir l'industrie

Après la récente signature du Pacte solaire entre le gouvernement français et les acteurs de la filière, un nouvel acte d'engagement a été décidé, ce 15 avril, entre les industriels européens et plusieurs pays de l'Union européenne. La Charte européenne pour l'énergie solaire (1) , portée lors d'une réunion informelle des ministres européens de l'Énergie, a été signée par la Commission européenne, vingt-trois États membres (dont la France) et le Conseil de l'industrie européenne des fabricants de panneaux solaires (ESMC), qui représentent les intérêts d'entreprises comme Holosolis.

Le document engage notamment les parties prenantes à « accélérer l'intégration des dispositions les plus pertinentes » du nouveau règlement européen pour une industrie neutre en carbone (surnommé Net Zero Industry Act). Celui-ci compte, par exemple, sur l'intégration de critères d'écoconception pour contrebalancer le seul signal prix dans les appels d'offres et autres appareils de soutien, qui tend actuellement à favoriser des panneaux solaires de fabrication non européenne. « En 2023, (leurs) prix ont dégringolé de 20 centimes d'euros le watt à moins de 12 centimes (affaiblissant) la viabilité des productions existantes en Europe et remettant en question les investissements pris ces deux dernières années dans de nouvelles usines », souligne l'ESMC, en introduction de la charte.

Cette dernière prévoit également la mise en place de « task forces » nationales, en relais de l'Alliance industrielle européenne du solaire, pour soutenir le secteur et promouvoir l'innovation. Par ailleurs, le document demande à la Commission de « faciliter » l'accès de l'industrie à toutes les formes de financement possibles et de « travailler » avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour les renforcer. Bruxelles doit, en outre, « explorer » la possibilité de consacrer un nouveau projet important d'intérêt européen commun (Piiec) à l'énergie solaire.