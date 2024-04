Solaire : Systovi devient la première victime française de la concurrence chinoise

Malgré la promesse, le 5 avril, d'un soutien renouvelé du Gouvernement envers la filière solaire, il est déjà trop tard pour l'un de ses acteurs. Le 17 avril, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la cessation immédiate des activités de l'entreprise Systovi, la plaçant en liquidation judiciaire.

Systovi, créée en 2008, s'appuyait sur une usine de panneaux photovoltaïques établie à Carquefou (Loire-Atlantique). Le site, qui employait jusqu'à présent 87 salariés, assemblait et vendait des modules photovoltaïques. En mars 2023, il avait pourtant inauguré une nouvelle ligne de production, d'une capacité de 100 000 panneaux livrés par an. Mais la concurrence étrangère, et notamment le « dumping chinois », a dépassé l'entreprise nantaise. Le 19 octobre, son directeur général, Paul Toulouse, a tiré la sonnette d'alarme aux côtés de ses homologues chez Voltec Solar, Holosolis et Carbon. « La fabrication européenne de panneaux solaires subit un effondrement : elle est passée de 9 à 1 gigawatt en un an. Si les pouvoirs publics ne réagissent pas rapidement, nous courons vers des fermetures d'usines, l'abandon de projets industriels d'ampleur et une désindustrialisation de la filière du solaire. »

« Faute d'un cadre réglementaire adapté » pour garantir sa survie face à une telle situation, l'entreprise – également, coadministratrice de Soren, l'éco-organisme de la filière de collecte et de recyclage des panneaux solaires – s'était décidée à rechercher un repreneur dès le 14 mars dernier. Un appel à l'aide resté lettre morte. Face à la volonté du gérant de Systovi « d'accompagner au mieux ses salariés », les services du ministre délégué chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Roland Lescure, ont assuré « suivre de près la situation et l'avenir des actifs » de l'entreprise.