Transition énergétique : la CRE recense les projets de Step dans les zones non interconnectées

La Commission de régulation de l'énergie (CRE) lance un recensement des projets de station de transfert d'énergie par pompage (Step) en développement dans les zones non interconnectées (ZNI). Elle invite les porteurs de projets à faire connaître leurs projets (implantation, caractéristiques, stade de développement, calendrier prévu…) avant le 26 mars.

Dans le cadre des objectifs de transition énergétique fixés pour ces territoires, il est prévu que le gestionnaire du système électrique puisse piloter les moyens de stockage, afin de faciliter l'intégration des énergies renouvelables. Une partie du coût des ouvrages de stockage est compensée par les charges de service public de l'électricité (CSPE), puisqu'ils permettent d'éviter des surcoûts de production.

Ce recensement s'inscrit donc dans le cadre du soutien au développement des moyens de stockage d'électricité. « En fonction des orientations de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) de chaque territoire, des besoins à court, moyen et long terme des systèmes électriques de chaque ZNI, et des retours à la présente consultation, la CRE pourra coordonner au mieux le développement des différentes filières de stockage et programmer les prochains guichets de saisine », indique la CRE.