Reprise économique : la Commission européenne consulte sur une stratégie de finance durable

« Garantir une reprise économique durable et résiliente à la suite de l'épidémie de coronavirus ». Tel est l'objectif d'une consultation publique lancée par la Commission européenne le 8 avril. L'exécutif européen propose une nouvelle version de sa stratégie de finance durable à l'heure où les aides accordées aux entreprises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 font débat. « Nous luttons actuellement contre l'épidémie, mais nous ne devons pas perdre de vue nos objectifs à long terme en matière de durabilité, notamment en rendant l'Europe neutre sur le plan climatique à l'horizon 2050, explique Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif chargé de l'économie. La création d'une économie plus durable et plus résiliente constituera un élément central de la phase de redressement. La nouvelle stratégie de financement durable sera essentielle pour mobiliser les capitaux indispensables », ajoute-il.

Cette consultation s'inscrit dans le Pacte vert pour l'Europe, mis à mal ces derniers temps par des prises de parole de représentants de la Pologne et de la République Thèque demandant sa suspension, pour se concentrer sur la lutte contre l'épidémie du Covid-19. À travers cette consultation, la Commission veut ainsi montrer que le processus n'est pas à l'arrêt.

Cette nouvelle stratégie s'appuiera sur des initiatives et des rapports antérieurs, tels que le plan d'action de la Commission de 2018 sur le financement de la croissance durable et les rapports du groupe d'experts techniques sur la finance durable (TEG). L'objectif de la Commission est de l'adopter au cours du second semestre de l'année 2020. La consultation sera ouverte jusqu'au 15 juillet 2020.