Transport et stockage du carbone : un projet d'infrastructure à Dunkerque

C'est le plus haut financement de la part de Bruxelles pour ce type de programme d'intérêt commun d'infrastructures énergétiques transfrontalières : jeudi 25 janvier, la Commission européenne a annoncé le versement de 189 millions d'euros au projet D'Artagnan de plateforme d'exportation de CO 2 à partir du port de Dunkerque. Mené par Air liquide France Industrie et le groupe Dunkerque LNG, celui comprend deux composantes : un réseau de canalisations pour transporter le CO 2 capté par les usines de Lumbres et de Réty vers Dunkerque, un terminal sur le port de la ville pour réceptionner et préparer le CO 2 en vue de son expédition vers des sites de séquestration en mer du Nord.

Plus fiable et moins cher qu'une autre solution, c'est un réseau de canalisations souterraines de quelque 80 kilomètres qui transportera le CO 2 entre Lumbres, Réty et le port de Dunkerque. Il se présentera sous forme liquide dense, un état obtenu à un certain niveau de température et de pression qui lui offre une densité proche du liquide, des facilités pour le mouvoir et un encombrement réduit. Ce choix permettra de réduire le diamètre des canalisations, donc l'impact des travaux sur l'environnement. Implanté à l'avant-port ouest de Dunkerque, sur la plateforme de l'ancien terminal méthanier de la ville, le terminal CO 2 serait voisin du terminal méthanier de Dunkerque. Il serait équipé d'une nouvelle jetée longue de 200 mètres pour accueillir les navires.