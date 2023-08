Un train léger autonome à hydrogène pour les zones peu denses

Avec son train léger autonome à Hydrogène Taxirail, la start-up industrielle éponyme est lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt « Digitalisation et décarbonation du transport ferroviaire (DDTF) », porté par l'Ademe-France 2030, qui lui apporte donc son soutien pour en financer le développement.

Cette solution de mobilité durable vise un déploiement dans les zones rurales et périurbaines, par la remise en service des petites lignes qui ne sont plus desservies par les trains. Avec un « réseau de stations stratégiquement situées, facilitant leurs déplacements vers les centres urbains, les pôles d'activités et les services essentiels », Taxirail compte ainsi assurer une desserte fine du territoire tout en encourageant le report modal.

Ce système de transport à la demande, avec un service 7 jours/24 heures, combine « les avantages du train léger, de l'hydrogène et de la conduite autonome ». Un tel matériel roulant allégé permet de réduire les efforts sur les voies et donc les coûts d'entretien.

« La construction du démonstrateur sera prochainement lancée avec pour objectif un début d'expérimentation dès fin 2023 sur sa voie d'essai », à Port-Jérôme-Sur-Seine (Normandie), précise la start-up. Elle estime que les premiers déploiements en régions se feront à partir de 2026.