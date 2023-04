Très industrielle, la région Auvergne Rhône-Alpes a été l'une des premières à se lancer dans le développement d'un écosystème local autour de l'hydrogène vert. Retour sur cette expérience avec le vice-président chargé de l'environnement.

Région pionnière en matière d'hydrogène, l'Auvergne-Rhône-Alpes a commencé, dès 2018, à développer des projets de production et de distribution d'hydrogène verte, dans le cadre du programme européen « Zero Emission Valley », tout en facilitant l'achat de véhicules légers à hydrogène. Afin de donner forme à ce premier embryon d'écosystème, elle a créé la société Hympulsion, avec des industriels comme Engie et Michelin, mais aussi des établissements financiers comme le Crédit agricole, sous la forme d'un partenariat public-privé. Aujourd'hui, le territoire compte vingt stations d'avitaillement et trois électrolyseurs.

Forte de cette expérience, la région réoriente désormais sa stratégie vers la mobilité plus lourde : autocars rétrofités, bus et véhicules professionnels qui devront satisfaire aux exigences de la zone à faibles émissions métropolitaine pour circuler sur le territoire. Elle lui adjoint aussi un volet industriel, avec notamment le cimentier Vicat, qui projette de produire du méthanol en combinant de l'hydrogène à ses émissions de CO 2 .

Un pipeline hydrogène devrait par ailleurs voir le jour dans la Vallée de la chimie, au sud de la métropole de Lyon, reliant le barrage de Pierre-Bénite au futur site de l'entreprise Symbio, à Saint-Fons, spécialisée dans la production de piles à hydrogène. À l'occasion du salon Hyvolution, Thierry Kovacs, vice-président du conseil régional délégué à l'environnement et à l'écologie positive, revient sur le bilan de ces premières expérimentations et dresse les nouvelles perspectives de la démarche.