Le chiffre du jour

67 %

C’est la part des jeunes Français, âgés de 20 à 29 ans (parmi un échantillon de 28 000 Européens de 15 ans ou plus), pour qui l’impact climatique de leur futur employeur est un aspect prioritaire lorsqu’il recherche un emploi. À titre de comparaison, 48 % de la population générale en France pense de même, contre 62 % d’Européens de tous âges et 76 % d’Européens de 20 à 29 ans. Les résultats du cinquième sondage annuel d’opinion sur le climat, mené par la Banque européenne d’investissement (BEI), montrent également que 67 % des Français (et autant d’Européens, en moyenne) sont favorables à davantage de politiques publiques contraignant leurs concitoyens à réduire leur impact écologique.