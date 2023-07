Ils l’ont dit aujourd'hui

L’ère du réchauffement climatique est terminée, place à l’ère de l’ébullition mondiale Antonio Guterres - secrétaire général de l’ONU

C’est ce qu’a déclaré le chef de l’ONU, ce jeudi 27 juillet, devant la presse, alors que le mois de juillet 2023 devrait être le plus chaud jamais enregistré selon le programme européen Copernicus et l’Organisation météorologique mondiale (OMM).

Le 6 juillet a vu la température moyenne de l’air en surface atteindre le record de 17,08 °C. « Cela ne doit pas inspirer le désespoir, mais l'action, poursuit Antonio Guterres. Il est encore possible de limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 °C et d'éviter le pire du changement climatique. Mais seulement si l'on prend des mesures immédiates et radicales en faveur du climat. »