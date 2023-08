Ils l’ont dit le 7 août 2023

En raison d’une surproduction, nous risquons de continuer à gaspiller l'énergie solaire cet été 19 associations et syndicats européens -

C’est le constat dressé par dix-neuf associations et syndicats européens de promotion de l'énergie solaire photovoltaïque dans une lettre à la Commission européenne du 1er août 2023. Ils alertent sur l’offre qui est actuellement supérieure à la demande, et le gaspillage qui en résulte. En raison d’une « baisse inattendue de la demande », des centrales solaires ont ainsi fermé au printemps, notamment en Pologne et en Tchéquie, qui préfèrent avoir recours au charbon. Les associations s’inquiètent de la volatilité des prix de l'énergie et des prix négatifs trop fréquents « qui mettent en péril les investissements dans de nouveaux actifs solaires photovoltaïques ». Elles réclament donc plus de capacité de stockage, plus de flexibilité et de projets solaires hybrides.